Pazarlık yapan Avrupalıların sayısı artıyor

MasterCard araştırmasına göre, Avrupa’da yeni tüketici kavramı ortaya çıktı. Pazarlık yapanların oranı yüzde 72’den yüzde 84’e yükseldi.



MasterCard Avrupa’nın, küresel ekonomik krizin Avrupalı tüketici üzerindeki etkisini saptamak amacıyla TNS'ye yaptırdığı araştırma, tüketici davranışlarının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana, ilk kez bu kadar belirgin şekilde değiştiğini gösterdi. Araştırmanın bulgularından biri de Avrupalı tüketicinin pazarlık yapmaya başladığını ortaya koydu.



Araştırmaya göre, parasının karşılığını tam almayı hedefleyen ve bunun için en düşük fiyatı arayan, pazarlık yapan tüketici oranı yüzde 72’den yüzde 84’e çıktı.



Deprem gibi değişiklik



Araştırma sonuçları daha kontrollü harcayan, bütçe yönetimine ve tasarrufa önem veren 'Yeni Tüketici' kavramını da ortaya çıkardı. Sonuçlara göre Avrupalı tüketicilerin yüzde 78’i günlük harcamalarını kısmayı planlıyor ve her dört Avrupalıdan biri de ekonomik krizden ötürü emekliliğini ertelemeyi düşünüyor.



MasterCard’ın Berlin’de düzenlediği konferansta açıklanan araştırma sonuçlarını değerlendiren MasterCard Avrupa Başkanı Javier Perez, tüketicilerin, harcama ve tasarruf davranışlarında deprem niteliğinde bir değişiklik yaşandığını söyledi. Perez, “Hepimizi zorlayan mevcut ekonomik şartlar, tüketicilerin son derece kısa sürede, oldukça büyük davranış değişikliği göstermesine neden oldu.



Avrupalı tüketicilerin banka kartlarında ve ön ödemeli kartlara yönelmeye başladıklarını görüyoruz. Yeni tüketicilerin önceliklerinin başında güvenlik, istikrar ve paranın karşılığını alma geliyor. Perakende sektöründeki tüm firmaların bu konulara odaklanması gerekir" dedi.



Yeni müşteri tipi oluştu



Avrupa’daki altı ülkede, 3 binden fazla tüketici ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre:

- Avrupalı tüketicinin yüzde 78’i önümüzdeki dönemde günlük harcamalarını azaltacak.

- Avrupalılar’daki 'refahın giderek artmaya devam ettiği' algısı ciddi şekilde yok oldu. Her dört Avrupalıdan biri ekonomik krizden ötürü emekliliğini ertelemeyi, yüzde 65’i daha fazla tasarruf yapmayı planlıyor.

- Baltık ülkelerinde yaşayanların yüzde 43’ü, İspanyolların yüzde 38’i, 2009 yılında işlerini kaybedeceğini düşünüyor. İşlerini kaybetme konusunda en az endişelenen tüketiciler ise Fransızlar (%18) ve Almanlar (%19).

- Tüketicilerin yüzde 69’u, temel ihtiyaçlarını karşılayıp çok gerekli olmayan harcamalardan vazgeçerek tasarruf sağlamak olduğunu ifade etti.

- Tüketicilerin yüzde 84’ü en uygun fiyatı aradığını ve pazarlık yaptığını söyledi.

- Banka kartlarındaki sadakat programları, kartlarını kullanma konusunda ikinci teşvik unsuru oldu (yüzde 40).

