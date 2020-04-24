Pazarlamanın öncülerinden Prof. Dr. Selime Sezgin hayatını kaybetti

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Pazarlama Yüksek Lisans Programı Direktörü Prof. Dr. Selime Sezgin hayatını kaybetti. Türkiye'de pazarlama dünyasının öncü isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Selime Sezgin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de uzun yıllar görev yapmıştı.

Selime Sezgin kimdir?

Orta eğitimini English Highschool for Girls, Lise eğitimini de Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde (Robert College) tamamlayan Prof. Dr. Selime Sezgin, Boğaziçi Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Aynı üniversiteden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1982 tarihinde İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Prof. Dr. Selime Sezgin aynı üniversitede 1985’te doçentlik ve 1990‘da profesörlük ünvanlarını kazandı. 1984-1987 dönemlerinde, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 1991-2002 arası İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana bilim Dalı Başkanlığı, 1994-2002 yılları arasında da İ.T.Ü. Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü.