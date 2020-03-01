Pazarkule sınır kapısı geçişlere yeniden açıldı

Polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı öğle saatlerinde yeniden açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgeye bekleyen sığınmacılar da Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne’de polis ekipleri, sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.

Karayolu kapatılmadan gelen son sığınmacı grup ise ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce sığınmacı tampon bölgede bekliyor.

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. (DHA)