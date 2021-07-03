Pazarkule Sınır Kapısı, 16 ay sonra açıldı

Yunanistan'a yapılan yasa dışı girişler gerekçesiyle kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Edirne'de yaklaşık 16 aydır kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.



Valilikten yapılan açıklamada, sınır kapısının işleyişle ilgili kuralların İpsala Hudut Kapısı ile aynı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bununla ilgili detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi.



Yaklaşık 16 ay önce Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye yasa dışı yollarla giriş yapmış, bu nedenle Avrupa'ya açılan sınır kapısı geçişlere kapatılmıştı.