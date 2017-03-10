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Ekonomi

Pazarını 'FETÖ' operasyonu, cirosunu KDV indirimi katladı

40'ncı yılını dolduran Yataş'ın dördüncü çeyrek bilançosu analiz edildi

10 Mart 2017 22:19

İstikbal'in FETÖ operasyonuyla yara almasının ardından rekabet gücünü güçlendiren Yataş'ın satışları, mobilyaya getirilen Katma Değer Vergisi (KDV ) indirimiyle canlandı.

BusinessHT'de yer alan habere göre TEB Yatırım, yatak ve ev tekstili üretiminde 40'ncı yılını dolduran Yataş dördüncü çeyrek bilançosunu yayınlamadan önce firma hakkındaki analizini paylaştı.

Sektörün en büyük oyuncularından İstikbal, Bellona ve Mondi gibi şirketlerin içinde barındıran Boydak Holding'e Eylül 2016'da kayyım atanmasıyla pazardaki payını kuvvetlendiren Yataş'ın satışları KDV indirimiyle de hareketlendi.

3 Şubat 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, mobilyada KDV'nin üç ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin ardından şirket, artan talep nedeniyle şubatta fiyatlara ortalama yüzde 8 oranında zam yaptı.

Kuvvetli başlayan yıla bir de KDV indirimi dopingi gelmesiyle 2017 yılının ilk iki ayında ciro büyümesi yıllık bazda yüzde 70’ler seviyesinde gerçekleşti. TEB'e göre yılın ilk çeyreği mevsimsel olarak zayıf olmasına rağmen böyle bir büyüme olması, ilk yarı bilançosunun oldukça kuvvetli büyüme rakamları içereceği sinyallerini veriyor.

2016 yılının 9 aylık periyodunda cirosu yıllık bazda yüzde 50 büyüyen Yataş,  2017 yılında yüzde 45 oranında ciro artışı hedefliyor. 

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