Pazardan aldığı mantarı yedikten sonra öldü

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, pazardan aldığı istiridye mantarını yedikten sonra fenalaşan ve hastaneye giden Nihat Şahin (66), yaşamını yitirdi. Aynı mantardan yiyen eşi Şükran Şahin\'e ise herhangi bir şey olmadı.

Kocaali Demiraçma Mahallesi\'nde kurulan pazardan istiridye mantarı alan Nihat Şahin, eşi Şükran Şahin ile birlikte mantarı pişirip yedi. Mantarı yedikten sonra fenalaşan Nihat Şahin, Kocaali Devlet Hastanesi\'ne gitti. Burada mantar yedikten sonra rahatsızlandığını söyleyen Nihat Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı mantardan yiyen Şükran Şahin ise herhangi bir rahatsızlık yaşamadı.

Şahin\'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.