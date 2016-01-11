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Ekonomi

Pazardaki meyve-sebze fiyatları cep yakmaya devam ediyor

Rusya-Türkiye gerilimi, pazardaki fiyatların düşmesine yetmedi

11 Ocak 2016 22:25

24 Kasım'da Rus uçağının düşürülmesinin ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerinin, ithalat yasağı nedeniyle pozitif etkilemesi beklenen sebze meyve fiyatları, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Rusya'ya ithalat yasağının ardından düşmesi beklenen meyve-sebze fiyatları, soğuk havanın etkisiyle yine yüksek seviyelerde seyrediyor.

CNN Türk'ten Beste Uyanık'ın haberine göre pazarda 5 liranın altında ürün bulmak neredeyse imkansız. Esnaf fiyatların artmasında zorlu kış şartları ve geçen hafta yağan karı gösterdi. Soğan, biber, yeşillik, patates fiyatı daha önceki yıllara göre artış gösteren ürünlerin başında yer aldı.

Pazarda en çok fiyatı artan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Pazar esnafına göre geçen haftalarda 5-6 lira olan sivri biberin fiyatı 10 liraya çıktı. Pazar esnafına göre mevsimi olmasına rağmen pırasanın fiyatı geçen yıla göre oldukça farklılık gösteriyor. Esnafa göre geçen yıl 1,5-2 lira olan pırasa, bu yıl 5 liranın üzerinde fiyat etiketiyle satılıyor.

Geçen yıl tanesi beş liraya kadar patates, diğer ürünlere kıyasla çok zamlanmasa da yine de fiyatı yüksek devam eden ürünlerden. Habere göre pazarda badem, domates, biber ve patlıcan da kilosu beş liranın üzerinde olan ürünler.

 

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