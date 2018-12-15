Pazardaki kavgada başından vurulan çocuk kurtarılamadı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de geçen hafta, kanatlı hayvan pazarında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçerken başından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Özgür Kaya (13), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Aralık Pazar günü Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak\'ta bulunan kanatlı hayvan pazarında meydana geldi. Hüseyin T. (53) ve oğlu Yıldırım T. (26), aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, baba- oğul, karşı taraftan Refiye Tiftik\'i (63) yumrukladı. Hüseyin T. ve Yıldırım T., daha sonra araçlarından aldıkları iki av tüfeğiyle kavga ettikleri kişilere doğru ateş etti. Metin Tiftik (46) sol koluna, Ahmet Kıllıoğlu (43) sol omzuna ve olay yerinden geçen ve kavgayla ilgisi olmayan Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Özgür Kaya da başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan Hüseyin T. ve oğlu Yıldırım T.\'yi kısa sürede av tüfekleriyle yakaladı. Hüseyin T. tutuklandı, oğlu Yıldırım T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Özgür Kaya, dün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özgür Kaya, bugün Eskişehir\'de gözyaşları arasında toprağa verildi.



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