Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Balıkçı Hali\'nde hamsi ve Akdeniz balıklarının sezonu açıldı. Haldeki fiyatlarla semt pazarları ve marketlerin fiyatını karşılaştıran Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, \"Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatın çok yüksek olduğu algısı yanlış. Pazar ve market fiyatları, hal fiyatlarını 3\'e katlıyor\" dedi. Semt pazarındaki bazı balık türlerinin fiyatlarının haldekilerin 3 katı olduğu görüldü.

Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde kurulan balık halinde, sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Sabaha karşı kıyıya yanaşan teknelerden kasalarla indirilen balıklar, türlerine ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor. Akdeniz balıklarının yanı sıra, mezata Karadeniz ve Marmara\'dan frigolu araçlarla da balık getiriliyor. Balıklar, türlerine göre kasa ya da kilogram bazında fiyatlandırılarak mezata çıkarılıyor. Market işletmecileri ve pazar esnafının yanı sıra, çok sayıda vatandaş mezata katılıyor. Sabaha karşı açılan mezat, oldukça ilgi görüyor.

HAMSİ VE AKDENİZ BALIKLARININ ZAMANI

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, palamut döneminin sona erdiğini ve balıkçıların palamuttan memnun kaldığını söyledi. Hamsi, çinekop ve Akdeniz balıklarının zamanının başladığını anlatan Demir, \"Akdeniz\'e özgü balıklarımız artık tezgaha çıkmaya başladı. Barbun, mercan, lokum, karides, kalamar, sargoz, istavrit, gırgır balıkları var. Balıklarımız ete, tavuğa göre çok uygun fiyatlarda\" dedi.

TOPTANCI İLE PERAKENDECİ ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Toptancı hallerindeki komisyonculuğun kaldırılmasını öngören yeni hal yasasından yakınan Başkan Demir, toplumda yanlış bir algı olduğuna dikkati çekti. Balık halindeki fiyatla pazar ya da market arasındaki fiyat farkının yerine göre 3 ya da 5 katına çıktığını kaydeden Demir, \"Fiyatlarımız genel olarak iyi. Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatların çok yüksek olduğu algısı yanlış. Buradaki fiyatları da pazardaki fiyatları da biliyorum. Pazar ve marketlerdeki balık fiyatları, bizim fiyatları 3\'e katlıyor. Biz hamsinin kilosunu 2- 3 TL\'den satarken, pazar ve markette 15-20 TL\'den aşağı olmuyor. Perakendecilere pahalı denildiğinde de suçu toptancılara atıyorlar. Ancak böyle bir durum yok\" diye konuştu.

TOPTANCI HALİNDE FİYATLAR

Balıkçı halindeki fiyatlar ise yüz güldürecek cinsten. Balıklar arasında en uygunu, kilogram fiyatı 2,5 TL ile 4 TL arasında değişen hamsi oldu. Akdeniz balıklarından çipuranın kilogramı 15- 18 TL, barbun kilogramı 15- 30 TL, levrek kilogramı 15- 18 TL, istavrit kilogramı 3- 5 TL, çinekop kilogramı 20 TL, kupes kilogramı 3- 5 TL, kefal kilogramı 7- 8 TL, lokum kilogramı 15 TL, mercan kilogramı 15-45 TL arasında alıcı buldu.

SEMT PAZARINDAKİ BALIK FİYATLARI 3 KATI

Muratpaşa ilçesindeki büyük kapalı pazarlardan birinde tezgahlardaki balıkların kilogram fiyatlarının, haldekilere göre 3 kat zamlı oldukları dikkati çekti. İstavrit, hamsi, kupes ve sardalya fiyatlarının komisyoncuları 3’e katladığı görüldü. Balıkların kilogram fiyatları ise şöyle:

“Levrek 30 TL, kaya levreği 30 TL, çipura 30 TL, somon 30 TL, kefal 20 TL, barbun 25 TL, mercan 20 TL, çinekop 30 TL, sardalya 15 TL, kupes 15 TL, istavrit 15 TL.

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