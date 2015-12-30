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Ekonomi

Pazarda satılan sebze ve meyveye barkod geliyor

Barkod numarasının bulunduğu kartlarda ürünün hangi bölgeden geldiği kontrol edilebilecek

30 Aralık 2015 18:20

Yeni yılda semt pazarlarında birçok yeni uygulamaya geçilecek. Sebze ve meyvelerde barkod uygulamasına gidilirken peynirler açık şekilde ve 10 santigrat derecenin altında satılamayacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 1 Ocak 2016’dan itibaren pazarda peynirler açık olarak satılamayacak hepsi vakumlu paketlerde olacak. Öte yandan peynirler pazar esnafı tarafından 10 santigrat derecenin altında muhafaza edilecek.

Tarladan gelen sebze meyvelerin üzerinde ise barkod bulunacak. Barkod numarasının bulunduğu kartlarda ürünün hangi bölgeden geldiği yazacak. Ürünün barkod numarasını alan kişi numarayı internete yazdığı zaman sebze veya meyvenin hangi tarladan çıktığını üreticinin ismini ve hasat tarihini öğrenebilecek.

İstanbul Sanatkarlar ve Esnaflar Odası ise 0212 660 60 34 No’lu telefondan pazarlarda yaşanan olumsuzlukları not alacak. Denetim ekibini ilgini pazara gönderecek.

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