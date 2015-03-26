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Yaşam

Pazarda kredi kartı dönemi

Amasya'da pazarda patates satarak geçimini sağlayan Salih Yılmaz bir banka çalışanının önerisi üzerine POS cihazı aldı

26 Mart 2015 12:24

Amasya'da pazarcılık yapan bir vatandaş, patates fiyatlarının aşırı yükselmesi sonucu alım gücü zorlaşan vatandaşlara kredi kartıyla satış imkanı sağlıyor.

Yüksek fiyatlardan dolayı patates almakta güçlük çeken müşterilerine sunduğu kredi kartlı ile alışverişe rağbet olduğunu ve en fazla memur kesiminin ilgi gösterdiğini söyledi.

Haftada 3 gün tezgah açıp toplamda yaklaşık 2,5 ton satış yaptığını anlatan 23 yaşındaki Yılmaz, “Üstünde nakit olmayan kredi kartı çektirmek istiyor. Daha cazip geliyor. Benim içinde iyi oldu. Mesela 5 liralık alacaksa kredi kartı daha cazip geliyor 20 liralık çektirebiliyor” dedi.

Önceki yıllarda kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında olan patates fiyatlarının son birkaç yılda artışa geçip 3 liraya ulaştığını anlatan Yılmaz, “Bana 3-4 yıl önce birisi ‘patatesi 3 lira’ deseydi hiç inanmazdım. Aklıma bile getiremezdim” diye konuştu. Fiyatlardan müşterilerin de şikayet ettiğini aktaran genç patatesçi, çok fazla miktarda alınması halinde taksitte yapabileceğini söyledi.

 

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