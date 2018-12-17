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Pazarda cüzdan çalarken yakalanan kadın, tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, yankesicilik yöntemiyle pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan F

17 Aralık 2018 18:15

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, yankesicilik yöntemiyle pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan F.G. isimli kadın, tutuklandı.
Olay, 15 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Semt pazarında alışveriş yapan S.K., bir kadının çantasından cüzdanını çaldığını fark etti. Pazar esnafı tarafından yakalanan F.G., Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerin teslim edildi. Çalınan cüzdan, içindeki 450 TL ise yol kenarına atılmış olarak bulundu.
Benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu belirtilen F.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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