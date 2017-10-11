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Yaşam

Pazarcının kaybettiği 8 bin lira çöpten çıktı!

Zabıta birimi personeli, el çantası içerisinde bulunan 8 bin lira parayı çöplerin arasından çıkararak, sahibine teslim etti

11 Ekim 2017 21:58

Antalya'nın Serik ilçesinde pazarcılık yapan kişinin kaybettiği 8 bin lira, belediye ekiplerince çöplükte bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentte pazarcılık yapan Mehmet Öcal, tezgah açtığı pazar yerinde 8 bin lirasını kaybettiğini belirterek, Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Biriminden yardım istedi.

Bunun üzerine, ekipler gece pazar yeri temizliği yapan çöp aracını sabah saatlerinde boş bir araziye çekerek içerisinde bulunan çöpleri alana boşalttı.

Çöpleri tek tek inceleyen temizlik işleri zabıta birimi personeli, el çantası içerisinde bulunan 8 bin lira parayı çöplerin arasından çıkararak, sahibine teslim etti.

Öcal, işçileri parayla ödüllendirdi.

 

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