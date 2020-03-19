Pazarcılara eldiven ve maske zorunluluğu getiriliyor

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'daki pazarlarda, pazarcılar için eldiven giyme ve maske takması konusunda tavsiye kararı alındı.

İstanbul Umum Pazarcılar ve Esnaf Odası (İSTESOP) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda alınan tavsiye kararı doğrultusunda İstanbul İl sınırları içinde açılan tüm pazar tezgâhlarında satış yapan esnafın eldiven ve maske kullanmalarının yanı sıra dezenfektan malzemelerinin de pazar giriş ve çıkışlarında bulunması yönünde ilçe belediyelere bildirilmek üzere tavsiye kararı alındı. Uygulama İstanbul Toptan Gıda Hali için de geçerli olacak.

İstanbul’da ki semt pazarlarında yapılacak olan uygulama bilgisine özel olarak ulaşan Dünya gazetesi alınan kararda;

Dünya gazetesinden Ömer Gören'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan ve Daire Başkanları ile İstanbul Umum Pazarcılar ve Esnaf Odası (İSTESOP) Başkanı Mesut Şengün’ün yer aldığı toplantıda, pazar yerlerinde hijyen koşullarının sağlanması ve dezenfekte çalışmalarının yapılması noktasında tavsiye kararı alındı. Ancak her ilçe belediyeleri bu karara uymak zorunda diye bir teamül bulunmuyor. İlçe başkanları değişik uygulamalar yapacakları gibi farklı kararlar da alabilirler. Buna rağmen halkın sağlığını yakından ilgilendiren ve uygulanmasının çok fayda sağlayacağı düşünülen kararın tüm belediyelerce olumlu karşılanacağı sanılıyor.

Eldiven ve maske takmayanlara ceza

Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurduğumuz İstanbul Umum Pazarcılar ve Esnaf Odası (İSTESOP) Başkanı Mesut Şengün, oda olarak lüzum görülen şartlardan dolayı pazarcı esnafının eldiven giymesini ve maske takmasını kendilerinin de desteklediklerini belirterek şöyle devam etti:

“İlçe zabıtalarının yanı sıra bizlerde oda disiplin kurulu olarak pazarcı esnaf arkadaşlarımızı denetleyeceğiz. Eldiven ve maske takmayanlara çeşitli cezai yaptırımlarımız olacak. Vatandaşlarımız ilçelerde görev yapan zabıtalara ihbarda bulunabilecekler. Diyelim ki ilçe belediyesi bu konuda bir kural koymadı. O zaman pazarda kuralı biz koyup uygulamayı da biz yapacağız. Ayrıca vatandaşımız odamıza ait olan 0212 580 70 83 numaralı telefondan da bize şikayetlerini ve ihbarlarını iletebilecekler. Ekiplerimiz derhal pazar yerine giderek esnafımıza önce uyarıda bulunacak. Karara uymamaya devam edildiğinde ise kınama, para ve meslekten men etmeye kadar giden cezai işlemler uygulanacak.”

Tezgâhtaki ürüne müşteri dokunamayacak

Eldiven ve maske uygulamasının bugünden itibaren başladığını, ancak esnafa ve halka çeşitli iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacağından dolayı asıl tarihin 21.03.2020 cumartesi ününden itibaren geçerli olacak. Önümüzdeki hafta içinde farklı bir kararlar da alabileceklerini ifade eden Şengün, oda olarak pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelere vatandaşın dokunarak ve elleyerek seçmesini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Amaçlarının elden geçecek olan virüsü engellemek olduğunu vurgulayan Şengün, ürünleri eldivenli olan esnaf tarafından tezgâhtan alınarak poşete konulacağını, böylece vatandaşın o ürünü daha hijyenik bir şekilde evine götürebileceğini ifade etti.