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Yaşam

PAZARCILARA DİKSİYON VE GÖRGÜ DERSİ ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 17:11

-PAZARCILARA DİKSİYON VE GÖRGÜ DERSİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, müşteri memnuniyetini sağlamak ve pazarlarda kaliteyi artırmak amacıyla pazarcı esnafına diksiyon ve görgü kuralları dersi veriyor.  İlçe sınırlarında faaliyet gösteren pazarcılar, 450'şer kişilik gruplar halinde 4 ay sürecek eğitime alındı.  Beden Dili ve İletişim Uzmanı Nebahat Parlak tarafından verilen eğitimlerde pazarcılar, görgü kurallarından diksiyona, halkla ilişkilerden, davranış biçimlerine kadar çeşitli konularda eğitimden geçiriliyor.  Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bugünkü ders öncesinde yaptığı açıklamada, pazarların hem tüketici hem üretici hem de esnaf için çok önemli yerler olduğunu belirterek, ''Büyük marketler küçük esnaf kadar pazarcılara da büyük darbe vurdu. Biz pazarların mutlaka yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız pazarlarda daha taze, daha kaliteli ürünleri daha uygun fiyata alabilme şansı yakalıyor'' dedi.  Pazarcıların eksikleri olduğunu, esnafın kendisini yenilemesi gerektiğini anlatan Yaşar, şunları kaydetti: ''Biz de belediye olarak pazarların ayakta kalabilmesi için pazarlara ve pazarcı esnafına elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Tüketicilerimiz pazarcı esnafının davranışlarından, temizliğinden yakındıklarını tespit ettik. Pazarların fiziki eksikliklerini giderdik. Şimdi esnafımıza müşteriye nasıl davranacaklarını, nasıl konuşmaları gerektiğini öğreteceğiz. Bin 265 pazarcı bu eğitimden geçecek.'' Nebahat Parlak da derslere katılımın yoğun olduğunu, derslerin çok zevkli geçtiğini, amaçlarının kişileri bilinçlendirmek, halkla olan iletişimlerini kuvvetlendirmek olduğunu anlattı. Parlak, ''Esnafımızın en büyük hatası sizli bizli değil de senli benli konuşmaları. Pazarda müşteri malı almaya geldiği zaman 'bacım' yerine 'hanımefendi', 'teşekkür ederim', 'iyi günler', 'nasıl yardımcı olabilirim?' gibi güzel sözleri kullanmaları lazım. Müşteriyi güler yüzlü karşılamalarını istiyoruz. Haftaya pazar yerinde uygulamaya yapacağız''  Kursa katılan esnaf da eğitimlerden memnun olduklarını belirterek, müşteriyle nasıl iletişim kuracaklarını, nasıl davranmaları ve nasıl konuşmaları gerektiğini öğrendiklerini belirterek, ''Keşke bu eğitimler daha önce olsaydı'' dediler.

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