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Yaşam

Pazarcılar artık bağırmayacak yasak!

Kamuoyunda "Hal yasası" olarak bilinen kanun 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Yasa ile hallere ve pazarlara çeki düzen veriliyor.

30 Aralık 2011 02:00


T24 - Kamuoyunda "Hal yasası" olarak bilinen kanun 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Yasa ile hallere ve pazarlara çeki düzen veriliyor. Bundan böyle, müşteri çekmek için bağıran pazarcı 50 lira ceza ödeyecek. Pazardaki her mal için künye oluşturulacak. Son olarak da haller de şehir dışına taşınacak.



CNNTürk'te yer alan habere göre; pazarcının sesi yeni hal yasasıyla kısılacak. Pazarda bağırmayı yasaklayan kanun, 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Yeni yılla birlikte pazarı pazar yapan alışılmış bu sesler duyulmayacak. Pazar müşterisi istediği tezgaha davet almayacak. Pazarcı bu davette ısrarcı olursa 50 lira ceza ödeyecek.

Vatandaş da uygulamanın faydalı olacağı görüşünde. Tezgahını pazar alanının dışına ve geçiş yoluna seren de bu uygulamadan nasibini alacak. Ayrıca haller şehir dışına taşınacak.

Pazarcıya, pazar yerine, komisyonculara da standartlar geliyor. Artık tezgâhtaki her malın bir künyesi olacak. Ürünler cinsine, doğal özelliklerine, kalitesine göre sınıflandırılacak. Buna ek olarak, hileli tartı kullananlar ile ürünleri hijyenik kurallara aykırı şekilde satanlar da 200 lira ceza ödeyecek.

Yeni yasayla birlikte et, süt ve su ürünleri, bal ve kesme çiçek de hallerde satılacak mallar kapsamına alınıyor.



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