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Politika

Pazarcı önlüğü giyen Davutoğlu, halka sebze-meyve sattı

Başbakan Davutoğlu, Fatih Çarşamba pazarında satış yaptı

08 Ekim 2015 12:27

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün İstanbul Fatih'te mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti, ilçe sokaklarında dolaştı, semt pazarında önlük giyip tezgaha geçti ve satış yaptı. Başbakan Davutoğlu'nun tezgâhta görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Başbakan Davutoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda partisinin belediye başkanları il ve ilçe yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu’nun sol işaret parmağındaki yara bandı dikkat çekti. Başbakan İl Başkanlığının ardından Fatih’e geçti.

 

Okulunu ziyaret etti

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha sonra ilkokulun ilk 4 yılını okuduğu Fatih Zeyrek'te bulunan Hacı Süleyman Bey İlkokulu'nu ziyaret etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fatih'teki ziyaretleri kapsamında Çarşamba Pazarı'nı gezdi. Esnafla sohbet eden Davutoğlu, pazarcı önlüğü giydi. Bu anlar da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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