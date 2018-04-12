Pazarcı kendini astı

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde pazarlarda meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan Hasan Y.\'nin (29), bağ evinde tavana asılı halde cesedi bulundu. Hasan Y.\'nin borçları nedeniyle bunalıma girip kendini astığı üzerinde duruluyor.

Pazarlarda meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan Hasan Y., Sarayköy ilçesi Gerali Mahallesi\'ndeki bağ evinde, annesi tarafından iple tavana asılı halde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Hasan Y.\'nin öldüğünü belirledi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hasan Y.\'nin bağ evinde kendini tavana iple asarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Hasan Y.\'nin cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürürken, Hasan Y.\'nin borçları yüzünden bunalıma girip, intihar ettiği sanılıyor.



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