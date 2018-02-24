Pazarcı, etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında tezgâh açan 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz (28), sattığı mevvelerin etiketlerine fiyat yerine kendi yazdığı ve alıntı yaptığı şiirlerle anlamlı sözler yazıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında babasıyla birlikte 18 yıldan beri meyve satan Mehmet Yılmaz, tezgahtaki etiketlere fiyat yerine şiir ve anlamlı sözler yazıyor. Yazdığı 350 etiketi her gün değiştiren Yılmaz, müşterilerin ilgisinin devamlılığını sağladığını söyledi. İlkokul diplomasını dışarıdan girdiği sınavlarla aldığını anlatan Yılmaz, Diyarbakır\'da erkeklerin kadına saygılı ve kibar olduğunu belirterek, \"Eşimle bulaşık yıkadığım, yemek hazırlayıp sunduğum zamanlarım da var. Kadınların değerini bilmek lazım. Hazreti Peygamberin dediği gibi onlar bize Allah\'ın bir emanetidir\" diye konuştu.

Bir aşk romanı yazdığını ancak yayınevi bulamadığı için bastıramadığını söyleyen Mehmet Yılmaz, şöyle dedi:

\"Müşterinin ilgisini nasıl çekerim ve satışı nasıl artırabilirim diye düşündüm. Böyle bir fikir aklıma geldi. Yazıları okuyan müşteriler \'eh madem okudum bir şeyler alayım\' diye düşünüyor. Sözlerin yüzde 90\'ı benim. Ama alıntı yaptığım bazı sözler de var. Satışlar yüzde 30-35 arttı. Ben okumayı çok isterdim, yazmayı da çok seviyorum. Bir aşk romanı da yazdım. \'Aşka Susamış Adam\' diye bir kitap. Yayınevi bulamadığım için evde duruyor. 100 sayfalık. Yayınevi ve destek bulamadığım için öyle duruyor. Eğer destek alırsam yayınlamayı çok isterim. Aslında sadece kitapla da sınırlı kalmak istemiyorum. Kendi kurgulayacağım senaryolar düşünüyorum ve bunların filmini çekmek istiyorum.\"

Mehmet Yılmaz\'ın tezgâhından alışveriş yapmaya gelenler, etiketleri dikkatlice okuyup, cep telefonlarıyla görüntülüyor.



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