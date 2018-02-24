T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pazarcı, etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında tezgâh açan 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz (28), sattığı mevvelerin etiketlerine fiyat yerine kendi yazdığı ve alıntı yaptığı şiirlerle anlamlı sözler yazıyo

24 Şubat 2018 16:19

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında tezgâh açan 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz (28), sattığı mevvelerin etiketlerine fiyat yerine kendi yazdığı ve alıntı yaptığı şiirlerle anlamlı sözler yazıyor.
Merkez Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında babasıyla birlikte 18 yıldan beri meyve satan Mehmet Yılmaz, tezgahtaki etiketlere fiyat yerine şiir ve anlamlı sözler yazıyor. Yazdığı 350 etiketi her gün değiştiren Yılmaz, müşterilerin ilgisinin devamlılığını sağladığını söyledi. İlkokul diplomasını dışarıdan girdiği sınavlarla aldığını anlatan Yılmaz, Diyarbakır\'da erkeklerin kadına saygılı ve kibar olduğunu belirterek, \"Eşimle bulaşık yıkadığım, yemek hazırlayıp sunduğum zamanlarım da var. Kadınların değerini bilmek lazım. Hazreti Peygamberin dediği gibi onlar bize Allah\'ın bir emanetidir\" diye konuştu.
Bir aşk romanı yazdığını ancak yayınevi bulamadığı için bastıramadığını söyleyen Mehmet Yılmaz, şöyle dedi:
\"Müşterinin ilgisini nasıl çekerim ve satışı nasıl artırabilirim diye düşündüm. Böyle bir fikir aklıma geldi. Yazıları okuyan müşteriler \'eh madem okudum bir şeyler alayım\' diye düşünüyor. Sözlerin yüzde 90\'ı benim. Ama alıntı yaptığım bazı sözler de var. Satışlar yüzde 30-35 arttı. Ben okumayı çok isterdim, yazmayı da çok seviyorum. Bir aşk romanı da yazdım. \'Aşka Susamış Adam\' diye bir kitap. Yayınevi bulamadığım için evde duruyor. 100 sayfalık. Yayınevi ve destek bulamadığım için öyle duruyor. Eğer destek alırsam yayınlamayı çok isterim. Aslında sadece kitapla da sınırlı kalmak istemiyorum. Kendi kurgulayacağım senaryolar düşünüyorum ve bunların filmini çekmek istiyorum.\"
Mehmet Yılmaz\'ın tezgâhından alışveriş yapmaya gelenler, etiketleri dikkatlice okuyup, cep telefonlarıyla görüntülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet TÜRKBurak EMEKDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRYenişehirMehmet YılmazMerkez YenişehirYazdığıYılmazYılmaz DiyarbakırKadınlarınHazreti PeygamberinAllahBirBöyleYazılarıSözlerinAmaSatışlarBenSusamış Adam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24