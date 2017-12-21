Hürriyet yazarı Noyan Doğan, aldığı duyumlara göre 2018 yılı içerisinde 4 bankanın katılım bankası olarak faaliyete başlayacaklarını iddia etti. Doğan, duyumlarına göre katılım bankası olarak faaliyete geçecek kurumların TMSF’ye geçen Adabank ve Türk Ticaret Bankası, yeniden banka lisansı verilen Emlak Bank ve havale, EFT, kredi kart ödemesi gibi bankacılık işlemlerine aracılık eden PTT olacağını belirtti.

Doğan'ın "Pazara dört yeni banka mı geliyor?" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2017) ilgili yazısı şöyle:

Bir süredir ekonomi yönetimi, sürekli olarak faizsiz finans sisteminin gelişmesi ve katılım bankalarının farkını ortaya koyması gerektiği üzerinde duruyor.

Özellikle son dönemde, faizsiz finans sisteminin gelişmesi için düzenlemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor.



Son Torba Yasada, katılım bankalarının yatırım yapabilecekleri, Hazine’nin de kaynak aktaracağı bir fon kurulması bunlardan biri.



Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) faizsiz finansman kanun taslağı hazırladı ve ilgili tarafların görüşüne sundu. Bunlar da gösteriyor ki, 2018’de faizsiz finansmanın gelişmesi için önemli adımlar atılacak.



Yeni düzenlemeler yolda

Peki, yeterli mi?



Önce tespiti doğru yapalım. Bugün katılım bankalarının toplam finans pazarındaki payı, yüzde 6’nın üzerinde.



Bu paya, 5 banka ile ulaşıldı ki, unutmamak lazım geçtiğimiz yıllarda katılım bankası sayısı daha fazlaydı.



2016’da Bank Asya’nın pazardan çekilmesi her ne kadar faizsiz bankacılığın payını fazla etkilemese, banka ile çalışanların büyük kısmı katılım sistemi içinde kalsa da yine de bir banka daha piyasadan çıkmış oldu.



Bu süre içinde Ziraat ve Vakıf Katılımın pazara girmesinin iki önemli etkisi oldu. Birincisi, katılım bankası sayısı arttı; ikincisi ve daha önemlisi devlet de taşın altına elini koydu. Bana göre faizsiz finansmana yönelik düzenlemeler de bu aşamadan sonra hızlandı.



Ama yeterli değil. Katılım bankaları farkını ortaya koyacaksa, pazardaki payı artacaksa ve ekonomi içinden daha fazla pay alacaksa; bu, 5 bankayla olmaz, sadece özel bankalarla da olmaz.



Bir kere bunu altını çizelim. Siz ne kadar düzenleme yaparsanız yapın, ne kadar faizsiz finans enstrümanı çıkartırsanız çıkartın, yatırım yapacak yeni fonlar kurarsanız kurun; tüm bunlar, 5 banka üzerinden yürümez, yürüse de derinlik kazanmaz.



Aralarında Emlak Bankası da var

Şimdi gelelim şu, dört yeni banka konusuna. Hem öğrendiğime hem de duyumlara göre 2018’de dört banka katılım bankası olarak faaliyete geçecek.

Bunlardan biri, bir dönem Uzan ailesine ait olan, sonradan el konularak TMSF’ye geçen Adabank. Malum, Adabank’ı, TMSF yeniden satışa çıkardı ve İslam Kalkınma Bankası da yakından ilgileniyor. Eğer, satış gerçekleşir, İslam Kalkınma Bankası Adabank’ı satın alırsa banka, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek.



Bir diğeri ise; ilk özel banka olarak bilinen, kuruluşunda adı Adapazarı İslâm Ticaret Bankası olan ve bugün TMSF’nin elinde bulunan Türk Ticaret Bankası.



Duyduğuma göre Bankanın tekrardan ekonomiye kazandırılması gündemde ve talipleri de varmış. Eğer Türk Ticaret Bankası geri dönerse, katılım bankası olacakmış.



Konuşulan bir başka isim de Emlak Bankası. Tasfiyeden çıkarak, yeniden bankacılık yapmasının önü açılan ve banka lisansı verilen Emlak Bank’ın adı da yeni katılım bankaları arasında geçiyor.



İsmi geçenlerden biri de PTT. Havale, EFT, kredi kart ödemesi gibi bankacılık işlemlerine aracılık eden PTT’nin, katılım bankacılığına geçmesi de konuşuluyor.