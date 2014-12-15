Pazar maçlarında puanlar paylaşıldı



Alman Birinci Futbol Ligi'nde 15'nci haftanın son mücadelesi Wolfsburg'un beklenmedik puan kaybıyla sona erdi. ‘Kurtlar' böylece sezonun ilk yarısını ‘Güz Şampiyonu' olarak tamamlamayı garantileyen lider Bayern Münih'e ciddi bir rakip olabilme ihtimalini şimdilik boşa çıkardı. ‘Yeşil-beyazlılar' sahasında ağırladığı ligin yeni takımı Paderborn karşısında 1-1'lik skordan öteye geçemedi. Wolfsburg'un bu sonuçla ikincilikteki yeri değişmese de liderle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Ev sahibi takım Rafa Lopez'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken (17.) Paderborn buna 51'inci dakikada Alban Meha'nın penaltı golüyle karşılık verdi. Paderborn kalecisi Lukas Kruse, Ivan Perisic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi (30.). Konuk takım 26 bin seyircinin önündeki mücadelesinin karşılığını alarak 18 puanla puan cetvelinde 10'uncu sıradaki yerini korudu.

Gräfe'den tartışmalı kararlar

Karşılaşmanın hakemi Manuel Gräfe Wolfsburglu Bas Dost'un faul gerekçesiyle iptal ettiği golü, yine aynı futbolcunun rakip ceza alanı içersinde düşürülmesindeki devam kararı ve Paderborn lehine verdiği penaltı kararında ev sahibi takım taraftarlarının tepkisini çekti. İlk yarıda sıkı savunma yapan Paderborn ikinci yarıda rakibinin üstüne daha etkili gitti. Ancak çok fazla gol pozisyonu üretemedi. Maça mutlak 3 puan düşüncesiyle çıkan Wolfsburg'da Bas Dost, Kevin de Bruyne ve Nicklas Bendtner'in önemli fırsatlardan yararlanamamasında Paderborn kalecisi Lukas Kruse'nin başarılı kurtarışlarının da etkisi vardı.

Leverkusen ile Gladbach puanları paylaştı

Puan cetvelinin Şampiyonlar Ligi katılım sırası için mücadele eden iki takımının Batı Derbisi kapışmasında kazanan çıkmadı. BayArena’da 30 bin kişinin önünde oynanan Bayer Leverkusen – Mönchengladbach mücadelesi 1-1 sona erdi. Pazar'ın gündüz oynanan temposu yüksek maçında Hakan Çalhanoğlu dördüncü sezon golüyle ev sahibi ekibi öne geçirirken (18.) konuk Gladbach bu gole ilk yarı sona ermeden Hollandalı oyuncusu Roel Brouwers ile karşılık verdi (40.). Bayer Leverkusen ilk yarıda neredeyse oyunun tamamına hakimdi ancak bu devrede 12 gol şutu girişiminin sadece birinden sonuç alabildi. Teknik direktör Roger Schmidt de şanssızlıktan dert yandı.

Tempolu mücadeleye özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla ortak olan Mönchengladbach’ta teknik direktör Lucien Favre deplasmanda alınan 1 puandan memnundu. Favre “90 dakika sonunda 1-1’lik skordan memnunum. Kontra ataklarımızda son pasları yapamadık. Leverkusen de kolay rakip değil” değerlendirmesinde bulundu. Bayer Leverkusen 24 puanla 3'üncü sıraya yerleşirken aynı puana sahip Mönchengladbach rakibinin bir sıra altında yer aldı.

15. haftanın sonuçları

Hoffenheim 3 – Eintracht Frankfurt 2

Schalke 1 – Köln 2

Augsburg 0 – Bayern Münih 4

Hertha Berlin 1 – Borussia Dortmund 0

Werder Bremen 3 – Hannover 3

Freiburg 0 – Hamburg 0

Mainz 1 – Stuttgart 1

Bayer Leverkusen 1 – Mönchengladbach 1

Wolfsburg 1 – Paderborn 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 39

2.Wolfsburg 30

3.Bayer Leverkusen 24

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16.Borussia Dortmund 14

17.Werder Bremen 14

18.Stuttgart 13

16'ncı haftanın programı

Bundesliga’da 16’ncı hafta karşılaşmaları salı ve çarşamba günü oynanacak, program şöyle:

16 Aralık Salı, TSİ 21:00

Bayern Münih – Freiburg

Hannover 96 – Augsburg

Hamburg – Stuttgart

Köln – Mainz

17 Aralık Çarşamba, TSİ 21:00

Borussia Dortmund – Wolfsburg

Mönchengladbach – Werder Bremen

Hoffenheim – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – Hertha Berlin

Paderborn – Schalke