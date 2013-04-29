Pazar günü Türkiye sallandı!

Pazar günü boyunda Türkiye'nin birçok bölgesinde yer sarsıntıları meydana geldi.

Türkiye'de pazar günü boyunda meydana gelen depremler vatadanları tedirgin etti.

Çorum'da korkutan deprem

Çorum'da bugün merkez üssü Kazıklıkaya Köyü olan 3.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Çorum Merkez ve İlçelerinden hissedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, hafif şiddetteki depremin merkez üssünün Çorum Merkeze bağlı Kazıklıkaya köyü olduğu öğrenildi. Bu gece saat 02.58'te kaydedilen ve Richter ölçeğine göre şiddeti 3.3 olarak ölçülen depremin, yer yüzeyinin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Gökova'da 4,2'lik deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 19.30’da Akdeniz Gökova Körfezi’nde, 28,16 kilometre derinliğinde, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Bursa'da arka arkaya 2 deprem

Bursa'nın Keles ilçesi arka arkaya gelen 2 depremle sarsıldı. Depremin merkezi Bursa'nın Keles ilçesi olurken 2 orta şiddetli deprem Keles'teki vatandaşları tedirgin etti. Deprem Saat 18.28'te 3.1, saat 18.33'da 2.4 şiddetlerinde meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bursa merkez başta olmak üzere Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivas 3,6 ile sallandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre saat 23.13’te merkez üssü Sivas’ın Akıncılar İlçesi’ne bağlı Kavak Köyü’nde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Akıncılar’ın yanı sıra Gölova ve Suşehri ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası Kavak Köyünde kısa süreli endişe yaşanırken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.