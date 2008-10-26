Pazar günü trafik çilesi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın yollarda oluşturduğu su birikintileri ile 30. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması ulaşımda aksamalara yol açtı.



Avrasya Maratonu nedeniyle sahil yoluna ulaşan tüm yolların trafiğe kapalı olması, alternatif yollarda da yağmurdan dolayı su birikintileri oluşması yüzünden trafikte sıkışmalar yaşandı. Sürücüler, pek çok noktada kilitlenen trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.



Bu arada, Bakırköy Fikret Yüzatlı Caddesi'nde yağış nedeniyle yolda kalan biri servis otobüsü 3 araçta mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Bayrampaşa'da da 2 okulun bahçesi ile bir evin zemin katında biriken sular, İSKİ ekiplerince tahliye edildi.



Özellikle Avrupa yakasındaki ana yollar ve alt geçitlerde biriken sular nedeniyle yaşanan olumsuzluklar, itfaiye, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ekiplerince giderilmeye çalışılıyor.

