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Yaşam

Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

Emniyet Müdürlüğü, pazar günü yapılacak olan toplantı nedeniyle 12.00’den itibaren toplantı bitinceye kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

31 Temmuz 2010 03:00

T24 - Emniyet Müdürlüğü, pazar günü 14.00 ile 19.00 saatleri arasında Çağlayan Meydanı'nda yapılacak olan açık yer toplantısı nedeniyle aynı gün saat 12.00’den itibaren toplantı bitinceye kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.


İşte, toplantı nedeniyle trafiğe kapatılacak bazı yollar;

-Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Meydan tarafı,
-Memorial Köprü ve Çağlayan arası,
-Okmeydanı’ndan gelip Çağlayan Piyalepaşa’ya katılım,
-Vatan Caddesinden Çağlayan Meydana çıkış Gelin Sokak,
-Kağıthane Caddesi ile Çağlayan Meydana çıkan kısmı Gelin Sokak ile Çağlayan Meydan arası,
-Abidei Hürriyet Caddesinin İzzetpaşa Caddesi ile Çağlayan Meydan arası trafiğe kapatılacaktır.


Sürücülerin kullanabilecekleri alternatif yollar

1- Kasımpaşa’dan-Çağlayan yönüne gidecek sürücülerin Okmeydanı ve Kağıthane istikametine,

2- Okmeydanı’ndan Piyalepaşa yönüne gidecekler, Haliç Hasköy İstikametini,

3- D-100’den Çağlayan ve Piyale paşa Bulvarına gidecekler,Okmeydanı ve Mecidiyeköy-Balmumcu istikametini,

4- Kağıthane’den-Çağlayan yönüne gidecekler, Okmeydanı-Sütlüce-Çeliktepe-Gültepe istikametini,

5- Vatan Caddesinden-Çağlayan istikametine gidecekler, Kağıthane-Gülbağ-Mecidiyeköy istikametini,

6- Mecidiyeköy’den Çağlayan yönüne gidecekler, E-5 veya Şişli yönünü,

7- Şişliden-Çağlayan yönüne gidecek sürücüler, E-5 ten Mecidiyeköy-Kuştepe-Dereyolu istikametini,

8- Okmeydanı’ndan Mecidiyeköy’e gidecekler E-5 istikametini,

9- TEM ve Okmeydanı’ndan Şişli istikametine gidecekler, Haliç veya Mecidiyeköy istikametini kullanabileceklerdir.


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