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Yaşam

Pazar günü havalara dikkat!

Türkiye'yi etkileme ihtimali olan çok uzaktaki hava hareketlerini izleyen meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre 26 haziran Pazar günü batı bölgelerimiz çok etkili soğuk hava ve yağ&#

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye'yi etkileme ihtimali olan çok uzaktaki hava hareketlerini izleyen meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre 26 haziran Pazar günü batı bölgelerimiz çok etkili soğuk hava ve yağışın etkisine girecek.Söz konusu hava sistemlerinde bir değişiklik olmazsa batı karadeniz bölgesinin sıradışı yağış alacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve çok etkili yağış getirmesi beklenen hava sisteminin İskandinavya - Balkanlar rotasını izleyerek ülkemize giriş yapacağı öngörülüyor. Uzun süreli olduğu için isabetli tahmin yüzdesinin çok düşük olduğunun da altını çizen uzmanlar, izlenen hava sistemlerinin etki ve yön olarak önümüzdeki günlerde değişiklik göstermemesi halinde Batı Bölgelerimizde mevsim normallerinin çok dışında hava koşullarının oluşabileceğini, bunun da soğuk ve çok etkili yağış olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.  


'ÇOK CİDDİ YAĞIŞ GELİYOR'   

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Yağışlar 2-3 sürecek. Pazardan itibaren çok ciddi bir yağış geliyor. Yıldırımlara, şimşeklere dikkat edilmeli. Sıcaklıklar 11 derece birden düşecek" dedi.

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