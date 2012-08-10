Pazar günü hava serinliyor, sağanak yağışlar geliyor

Pazar ve pazartesi, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimleri tam anlamıyla serinleyecek. Aynı günler gök gürültülü sağanak yağmurlar da etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise serinlemenin başlaması salıdan sonrasını bulacak.

Pazar günü öğleden itibaren ise kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklık 27 dereceye inecek. Pazartesi ise en serin gün, karayel esecek, sıcaklık uzun aradan sonra 26 dereceye kadar gerileyecek.

Ankara parçalı bulutlu, sıcaklık yarın 33 derece, pazar günü daha da artarak 34 dereceye çıkacak ama pazartesiden itibaren 30 derece ve altına inecek.

İzmirliler cumartesiyi de çok sıcak geçirecek. Pazardan sonra ise rahat bir nefes alabilecekler, sıcaklık 5 derece düşecek. Sıcaklık 36 derecelerden pazar günü 32-31 derecelere inecek.

Bölge bölge ayrıntılı hava durumu şöyle:

Pazar günü tüm Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağmur başlayacak, sıcaklık 28 derecelere inecek. Yağmurlar yaz yağmurları şeklinde olacağından kuvvetli yağabilir. Açık ve yüksek arazilerde yıldırım tehlikesine dikkat.

İç Anadolu'da yüksek olan sıcaklık, salı günü düşüş gösterecek. Sivas ve kayseri hafta sonu 33 dereceye kadar çıkacak. Eskişehir dolaylarında yağmur var.

Ege pazar günü Marmara'daki serinlemeden etkilenecek, sıcaklık yaklaşık 5 derece azalacak ve beraberinde yaz sağanakları bile bekleniyor.

Akdeniz'de rüzgarın lodostan esmesiyle nem oranı yine çok arttı. Antalya, Mersin boyunca hissedilen sıcaklık 40 derece.

Güneydoğu güneşli, Gaziantep 36, Diyarbakır 40 derece.

Doğu Anadolu çarşambaya kadar çok sıcak, Erzurum 29, Malatya 36 derece, hafta sonu yağışsız geçecek.

Başta Samsun olmak üzere Karadeniz genelinde zayıflayacak yağışlar, pazar günü Bolu, Zonguldak arasında yeniden sağanağa dönüşecek ve pazartesi bölge geneline yayılacak, hava 5 derece serinleyecek.