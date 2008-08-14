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Yaşam

Pazar daralınca indirimler 3 bin YTL'ye yükseldi

Otomotiv firmaları Temmuz ayında uyguladıkları kampanyalara rağmen satışların gerilemesi üzerine Ağustos ayında 2009 model araçlar için özel fırsatlar sunmaya başladı

14 Ağustos 2008 03:00

Bu yılın ilk yarısında büyüme eğiliminde olan otomotiv pazarının Temmuz ayında yüzde 11.2 oranında daralması firmaları harekete geçirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verileri göre, Temmuz ayında binek otomobil satışlarında yüzde 9.6, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 13.6 düşüş görüldü. otomotiv firmaları da Temmuz ayında uyguladıkları kampanyalara rağmen satışların gerilemesi üzerine Ağustos ayında 2009 model yılı araçlar için özel fırsatlar sunmaya başladı.

Bu kampanyalar kapsamında, 2009 model otomobil veya hafif ticari araç sahibi olmak isteyen müşteriler için 3 bin YTL’yi bulan indirimlerin yanı sıra yüzde 0 faizle kredi imkanları bulunuyor. Ayrıca, 2008 model araçlar için de çok özel indirimlerden yararlanmak mümkün.

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