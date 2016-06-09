PayPal Türkiye’den gidince Bitcoin rekor mu kırdı?

Bugün bazı haber sitelerinde PayPal’ın Türkiye’den çıkması sonrasında Bitcoin işlemlerinin rekor kırdığı şeklinde bir haberin doğru olmadığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak haberde ismi geçen ve Bitcoin Borsası olarak tanımlanan şirket BTCTurk bir açıklama yayınladı ve PayPal’ın çıkışı sonrası Bitcoin rekoru kırılmadığını söyledi. BTCTurk açıklamasında şunlar belirtildi:

"Paypal’in Türkiye’den çıkması ve Bitcoin ile ilgili haberleri hakkında duyuru

"Yakın zamanda BBC, Sözcü, Milliyet gibi ana akım medya portallarında ”Paypal Türkiye’den çıktı, Bitcoin rekor kırdı” şekilde haberler yayınlandığı görülmüştür.

"Bu haberlerde “Türkiye`de faaliyet gösteren Bitcoin borsası BTCTurk, 28 Mayıs - 3 Haziran arasında Bitcoin işlem hacminin Türkiye`de rekor kırdığını söyledi.” bilgisi yer almıştır.

"BTCTurk üzerindeki işlem hacimleri son aylarda artış göstermekle birlikte, şirketimiz belirtilen tarih aralığında hacim rekoru kırmamıştır. Şirketimiz ya da çalışanlarımız hiçbir kanaldan “Rekor kırdık” şekilde bir açıklama yapmamıştır.

"Yabancı bir haber kaynağının sitemizdeki rakamları yanlış yorumlayarak yazdığı konu ile ilgili haberden esinlenilerek bu haberlerin yazıldığı anlaşılmaktadır.

"Bitcoin işlem hacimleri son zamanlarda dünya genelinde yaşanan fiyat hareketliliği ile artmış ve bu trend BTCTurk üzerinde de etkili olmuştur. Hacim artış trendi Paypal’in Türkiye’den çıktığını duyurmasından önce, 2016 Şubat sonununda başlamıştır. Sitemiz üzerindeki fiyat grafiği üzerinde bu trend gözlemlenebilir.

"Kamuoyuna duyurulur."