T24 LogoT24 Logo
Gündem

Paylaşımı tartışılmıştı; Ece Erken “Fayyem” yazısının anlamını açıkladı

02 Mart 2022 11:27

Eşi eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken'in “Fayyem” yazısı paylaşması tartışmalara neden olmuş, cinayetle bağlantılı bir paylaşım olduğu konuşulmuştu. Erken, "Fayyem" yazısının anlamını açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Ece Erken, 'Fayyem' kelimesinin eşinin vefat eden babaannesinin adı olduğunu söyledi. Erken, 'Fayyem.'.. Eşimin en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Bütün hislerimi kendim için, kendimi rahatlatmak için kağıda döktüm ve adına Fayyem dedim. Eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ece ErkenŞafak Mahmutyazıcıoğlusilahlı saldırıFAYYEMyazıne anlama geliyoraçıkladıbabaanne
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24