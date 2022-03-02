Paylaşımı tartışılmıştı; Ece Erken “Fayyem” yazısının anlamını açıkladı

Eşi eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken'in “Fayyem” yazısı paylaşması tartışmalara neden olmuş, cinayetle bağlantılı bir paylaşım olduğu konuşulmuştu. Erken, "Fayyem" yazısının anlamını açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Ece Erken, 'Fayyem' kelimesinin eşinin vefat eden babaannesinin adı olduğunu söyledi. Erken, 'Fayyem.'.. Eşimin en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı. Bütün hislerimi kendim için, kendimi rahatlatmak için kağıda döktüm ve adına Fayyem dedim. Eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum." ifadelerini kullandı.