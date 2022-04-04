Paylaşımı kısa sürede kaldırdı; Rosier'den Batshuayi'ye Aboubakar göndermesi!

Valentin Rosier, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından Vincent Aboubakar’ın görselini paylaştı.

Trabzonspor’un, 1-0 öne geçtiği maçta siyah-beyazlı ekibin golünü kaydeden Rosier maça 1-1’lik eşitliği getiren golün sahibiydi.

Ancak, onun golünün öncesinde kaçırılan bir penaltı vardı. Penaltıyı kullanan isim ise Beşiktaş’ın forveti Michy Batshuayi’ydi.

Belçikalı forvetin kaçırdığı pozisyonlar Rosier'i isyan ettirdi ve Fransız sağ bek, maçın ardından eski takım arkadaşı Aboubakar'ın fotoğrafını yayımladı.

Ancak, Rosier'in paylaştığı görsel kısa bir süre sonra gündem olunca Kamerunlu golcünün fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Rosier’in yaptığı sosyal medya paylaşımı; takımının net bir golcüye olan ihtiyacını vurguluyor şeklinde yorumlandı.

Fransız oyuncu, Trabzonspor maçındaki performansından dolayı da büyük bir alkış alırken 1-1 biten maçta takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

Rosier, maçın ardından yaptığı açıklamada sistemden ve takımdan memnun olduğunu iletirken Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir ilişkileri olduğunu belirtti.