"Paylaşılan aşı verileri yanıltıcı" diyen Prof. Ceyhan’dan Omicron’a karşı dört öneri

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de yeni Covid-19 vakalarının 10’da birinde görülen Omicron varyantına karşı dört maddelik öneride bulundu.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a konuşan Ceyhan, Türkiye’nin bu varyanta karşı bir şey yapmadığını, bu nedenle hızlı yayıldığını ifade etti.

Ceyhan, “Omicron varyantını bu kadar yayıldıktan sonra durdurmak daha zor” diyerek, insanları evlere kapatmanın ya da işyerlerine kilit vurmanın gerek olmadığını kaydetti.

Ceyhan, 2 doz aşılamanın Omicron'a karşı yeteri kadar korumadığını belirterek, "Devletin en az üç dört aşılamanın yüzde kaç insanda uygulandığını belirtmesi lazım. 2 doz aşı uygulananlar diye bir şeyin de önemi kalmadı.18 yaşın üzerinde yüzde kaç insanın aşılandığını hesaplayıp ona göre bir oran veriliyor. Bu tamamen yanıltıcı bir oran." diye konuştu.

Ceyhan’ın devlet tarafından alınmasını istediği dört önlem şöyle:

Ev ortamı: Evde insanları bilinçlendirebilirsiniz.

Evde insanları bilinçlendirebilirsiniz. İşyerleri: Özellikle kabalalık ve kapalı işyerleri bulaşı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla esnek mesaiyle, o da yetmiyorsa vardiyalı çalışmayla büyük ve kapalı işyerlerinde kalabalıklaşmayı önlemek gerekiyor.

Özellikle kabalalık ve kapalı işyerleri bulaşı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla esnek mesaiyle, o da yetmiyorsa vardiyalı çalışmayla büyük ve kapalı işyerlerinde kalabalıklaşmayı önlemek gerekiyor. Toplu taşıma araçları: Burada kalabayı önlemenin tek yolu kademeli mesai uygulaması.

Burada kalabayı önlemenin tek yolu kademeli mesai uygulaması. Kapalı mitingler ve toplantılar: Bu mitingler büyük bulaşa neden oluyor. Bu tarz organizasyonlara, toplantılara, mitinglere kesinlikle izin verilmemeli diye yazın başından beri söylüyorum. Bu şekilde bir mücadele olmaz zaten yani bunların devam ediyor olması mücadele etmediğimizi gösteriyor. Bu tür toplanmaların engellenmesi gerekiyor.

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