Payitaht Abdülhamit oyuncusu Yenişehirlioğlu: Orhan Osmanoğlu'na sarıldım; 'Ben sizi değil Abdülhamid Han'ı kokluyorum' dedim

Payitaht Abdülhamit dizisinde oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu, son dönem Osmanlı padişahlarından Abdülhamid Han'a olan sevgisini anlattı. Dizinin final bölümünde hanedan torunu Orhan Osmanoğlu'na sarılıp kokladığını söyleyen Yenişehirlioğlu, "Şaşırdığını görünce ben sizi değil Abdülhamid Han’ı kokluyorum dedim" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, diziyle ilgili konuşan Yenişehirlioğlu, "Bende Abdülhamid Han aşkı çok büyüktür. Dizinin final sahnesini izleyince ayağa kalkıp alkışladık, ben gidip Orhan Osmanoğlu’na sarıldım ve onu kokladım. Şaşırdığını görünce ben sizi değil Abdülhamid Han’ı kokluyorum dedim" ifadelerini kullandı.

"Abdülhamid dönemi ile günümüz birbirine çok benziyor" diyen Yenişehirlioğlu, "Bizim ailemizde Abdülhamid çok sevilir, annem tam bir Abdülhamid hayranıdır" şeklinde konuştu.