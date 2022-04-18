Payitaht Abdülhamid’in oyuncusundan Erdoğan’a: Hünkarım

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan'</strong>ın Dolmabahçe'deki iftarına katılan Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu <strong>Bahadır Yenişehirlioğlu,</strong> Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı. </p>\n<p>Yenişehirlioğlu, paylaşımına "<em>Hünkarım</em>" notunu ekledi. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/04/1650286795689-ekran-resmi-2022-04-18-15.58" alt width="406" height="413" /></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8a4y24?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>