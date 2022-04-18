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Payitaht Abdülhamid’in oyuncusundan Erdoğan’a: Hünkarım

18 Nisan 2022 15:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftarına katılan Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı. 

Yenişehirlioğlu, paylaşımına "Hünkarım" notunu ekledi. 

Payitaht AbdülhamidErdoğaniftarDolmabahçeBahadır Yenişehirlioğlu
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