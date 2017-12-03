Payasspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Ufuk AKTUĞ/KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

STAT: Payas ilçe Stadı

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Fatih Pazı (xx), Şefik Öner (xx)

PAYAS: Ahmet(xx)- Cuma (xx), İhsan (xx), Aykut (xxx), Ömer (xx),(Dk 88 Gökhan Öztürk xx), Sezer (xx), (Dk 54 Gökhan Çırak xx) Tevfik (xx), Necmi (xx), Gökhan Aydaş (xx), Baran (xx), (Dk 74 Deniz xx), Murat Can (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Kaan (xx), Ramazan (xx), Tayfun (xx), Alper (xx), Ali (xx), Gökhan (xx), (Dk 79 Fatih xx), Taygun (xx), Samet (xx), (Dk 57 Melih xx), Burak (xxx), İlyas (x)(Dk 46 Özer x)

GOLLER: Dk 45Aykut (Payas), Dk 68 Burak (Kızılcabölük)

SARI KARTLAR: Burak, Ali, Melih (Kızılcabölük)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Payasspor evinde konuk ettiği Kızılcabölükspor\'la 1-1 berabere kaldı.

Maçın 45’inci dakikasında ev sahibi Payasspor Aykut’un golü ile soyunma odasına gol üstünlüğü ile gitti: 1-0.

Maçın ikinci yarısına Payas skoru arttırma konuk Kızılcabölükspor da beraberlik arayışı içerisinde mücadele verdi. Konuk takım 68’inci dakikada Burak ile skoru eşitledi. 1-1.

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca her iki takım sahadan birer puan ile ayrıldı.