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Pavyoncular 'siyasi' parti kurdu

Bazı pavyon ve kumarhanelerin, siyasi parti adıyla kurularak izinsiz ve kayıt dışı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

13 Aralık 2013 12:37

Bazı kurmarhane ve pavyonların, Siyasi Partiler Yasası’ndaki (SPY) boşluktan yararlanılarak 'siyasi parti' adı altında açıldığı, polisten ve mali denetimlerden kurtuldukları, vergi dahi ödemedikleri ortaya çıktı.

Kafeterya, türkü evi ve restoran gibi işletmelerin, 30 kişinin adıyla İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi verip “siyasi parti ” kılıfı adı altında izinsiz kumarhane ve pavyon olarak işlettikleri ortaya çıktı. SPY'deki boşluklardan yararlanılarak açılan işletmeler, Yargıtay Başsavcılığı’nı da hayrete düşürdü. Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, son olarak Gaziantep’te, dört ayrı siyasi parti kurmak için 30’ar kişi adına İçişleri Bakanlığı’na dilekçeler verildi. Siyasi parti adıyla kurulan bu işletmeler hiçbir şartı yerine getirmeden, izinsiz, kayıt dışı ve denetimsiz pavyon ve kumarhane olarak çalıştırıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, değişiklik önerisinin gerekçesinde 'Ticari faaliyette bulunma amacıyla siyasi parti kurulduğu, gerek güvenlik gerekse mali denetimlerden kaçınmaya çalışıldığı görülmektedir' dedi.

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