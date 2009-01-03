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Spor

Pavlyuchenko sazı eline aldı

FA CUP 3. tur mücadelesinde Tottenham, Wigan Athletic'i 3-1 yenerek kupada yoluna devam etti.

03 Ocak 2009 02:00


İngiltere'nin en prestijli kupası olan FA CUP (Federasyon Kupası) 3. tur mücadelesinde White Hart Lane'de Wigan Athletic ile karşılaşan Londra ekibi Tottenham mücadeleyi 3-1 önde tamamladı ve kupada yoluna devam etti.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller 52(pen) ve 90. dakikalarda Roman Pavlyuchenko ile 76. dakikada Luca Modric'ten geldi. Wigan'ın tek sayısını ise 88. dakikada Henri Camara kaydetti.

Wigan'ın aldığı yenilgide takımın etkili isimleri Emile Heskey, Amr Zaki ve Kirkland'in sakatlıkları ile Lee Cattermole'un cezalı oluşu etkiliydi.

Tottenham (4-4-2): Gomes; Corluka, Dawson, Woodgate, Bale, Bentley, Zokora, Modric (Lennon 90), O'Hara, Bent (Campbell, 27), Pavlyuchenko. Oyuna dahil olmayan yedekler: Alnwick (Kaleci), Ghaly, Gunter, Taarabt, Boateng.


Wigan (4-4-1-1): Kingson; Boyce, Bramble, Scharner (Figueroa, 73), Kilbane, Valencia, Palacios, Brown, De Ridder (Cywka, 74), Kapo (Edman, 84), Camara. Oyuna dahil olmayan yedekler: Pollitt (Kaleci), Taylor, Routledge, Holt.

Kupada günün programı

15:00 Hartlepool U. - Stoke C.
17:00 Arsenal - Plymouth Argyle
17:00 Birmingham C. - Wolverhampton W.
17:00 Cardiff C. - Reading
17:00 Charlton Athletic - Norwich C.
17:00 Chelsea - Southend U.
17:00 Cheltenham - Doncaster R.
17:00 Coventry C. - Kidderminster
17:00 Forest Green - Derby County
17:00 Histon - Swansea C.
17:00 Hull C. - Newcastle U.
17:00 Ipswich T. - Chesterfield
17:00 Kettering - Eastwood Town
17:00 Leicester C. - Crystal Palace
17:00 Leyton Orient - Sheffield U.
17:00 Macclesfield T. - Everton
17:00 Manchester C. - Nottingham F.
17:00 Middlesbrough - Barrow
17:00 Millwall - Crewe Alexandra
17:00 Portsmouth - Bristol C.
17:00 Queens Park R. - Burnley
17:00 Sheffield W. - Fulham
17:00 Sunderland - Bolton W.
17:00 Torquay U. - Blackpool
17:00 Watford - Scunthorpe U.
17:00 West Bromwich A. - Peterborough U.
17:00 West Ham U. - Barnsley
19:25 Preston North End - Liverpool



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