Pavlyuchenko sazı eline aldı

İngiltere'nin en prestijli kupası olan FA CUP (Federasyon Kupası) 3. tur mücadelesinde White Hart Lane'de Wigan Athletic ile karşılaşan Londra ekibi Tottenham mücadeleyi 3-1 önde tamamladı ve kupada yoluna devam etti.



Tottenham'a galibiyeti getiren goller 52(pen) ve 90. dakikalarda Roman Pavlyuchenko ile 76. dakikada Luca Modric'ten geldi. Wigan'ın tek sayısını ise 88. dakikada Henri Camara kaydetti.



Wigan'ın aldığı yenilgide takımın etkili isimleri Emile Heskey, Amr Zaki ve Kirkland'in sakatlıkları ile Lee Cattermole'un cezalı oluşu etkiliydi.



Tottenham (4-4-2): Gomes; Corluka, Dawson, Woodgate, Bale, Bentley, Zokora, Modric (Lennon 90), O'Hara, Bent (Campbell, 27), Pavlyuchenko. Oyuna dahil olmayan yedekler: Alnwick (Kaleci), Ghaly, Gunter, Taarabt, Boateng.





Wigan (4-4-1-1): Kingson; Boyce, Bramble, Scharner (Figueroa, 73), Kilbane, Valencia, Palacios, Brown, De Ridder (Cywka, 74), Kapo (Edman, 84), Camara. Oyuna dahil olmayan yedekler: Pollitt (Kaleci), Taylor, Routledge, Holt.



Kupada günün programı



15:00 Hartlepool U. - Stoke C.

17:00 Arsenal - Plymouth Argyle

17:00 Birmingham C. - Wolverhampton W.

17:00 Cardiff C. - Reading

17:00 Charlton Athletic - Norwich C.

17:00 Chelsea - Southend U.

17:00 Cheltenham - Doncaster R.

17:00 Coventry C. - Kidderminster

17:00 Forest Green - Derby County

17:00 Histon - Swansea C.

17:00 Hull C. - Newcastle U.

17:00 Ipswich T. - Chesterfield

17:00 Kettering - Eastwood Town

17:00 Leicester C. - Crystal Palace

17:00 Leyton Orient - Sheffield U.

17:00 Macclesfield T. - Everton

17:00 Manchester C. - Nottingham F.

17:00 Middlesbrough - Barrow

17:00 Millwall - Crewe Alexandra

17:00 Portsmouth - Bristol C.

17:00 Queens Park R. - Burnley

17:00 Sheffield W. - Fulham

17:00 Sunderland - Bolton W.

17:00 Torquay U. - Blackpool

17:00 Watford - Scunthorpe U.

17:00 West Bromwich A. - Peterborough U.

17:00 West Ham U. - Barnsley

19:25 Preston North End - Liverpool