Pavey: TBMM’de en büyük araziyi ben kapattım





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA





CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine çalışma odası verilmeyince, mesaisinin önemli bölümünü bahçede yapmaya başladı. Çalışmasının olmazsa olmazları, bilgisayarı danışmanını yanından ayırmayan Pavey, T24’e, espri ile geçiştirdiği ağır koşulları için, “ Odam yok. Ama, TBMM’nin en büyük arazisini ben kapattım” dedi.





TAVUS KUŞU, KAPLUMBAĞA



TBMM çalışanlarının kendisini rahat ettirmek için seferber olduğunu anlatan Pavey, BM’nin bahçesinden örnek verdi ve “ Madem bahçede mesai yapıyorum dedim. Benim çalıştığım BM’nin bahçesinde ‘tavus kuşları’ ve ‘kaplumbağa’ gibi hayvanlar vardı. Meclis bahçıvanından ‘tavus kuşları’ ve ‘kaplumbağa’ gibi hayvanlarımızı rica ettim”. CHP, grup toplantı salonunu Pavey için ayırdı. Hava aşırı sıcak olduğu takdirde Pavey, bu salondan da yararlanıyor.





BAHÇEDE ‘BARKOVİZYON’ ÇALIŞMASI YAPTI



Pavey, BM bünyesinde kullanılan ‘barkovizyon’ sisteminin TBMM Genel Kurulu’nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile ayrıntılarıyla ele alınan çalışma, aşılabildiği takdirde ‘and içme’ krizinin ardından TBMM Başkanlığı’na öneri olarak sunulacak.





VEKİLLER KONUŞMALARINI OKUYACAK



Barkovizyon, yazılı metinlerin ekrana görsel olarak yansıması. TBMM Başkanlığı, CHP’nin önerisini kabul ettiği takdirde, teknik anlamda bazı yenilikler yapmak durumunda kalacak. Genel kurul salonuna ya bir ekran ya da beyaz perde konulacak. Toplantıların basına açık bölümlerinde kullanılacak. Stenograflar tarafından kürsüden yaptıkları konuşmaları kayıt atına alınan milletvekilleri ne söylediklerini okuma fırsatı yakalayacak.





NASIL BİR CÜMLE KURMUŞ



Pavey’e göre, uygulama işitme engelliler için çok önemli. Ayrıca, milletvekilleri de bu sayede ne konuştuklarını görsel olarak izleyecek. Kurduğu cümleden, cümlenin nasıl bittiğini gördüğü için sonraki konuşmalarında daha dikkatli olabilecek. Pavey, Bu uygulamanın TBMM’de kavgaları azaltacağını düşünüyor.





