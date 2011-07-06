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Politika

Pavey: TBMM’de en büyük araziyi ben kapattım

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine çalışma odası verilmeyince...

06 Temmuz 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA
 

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey,  TBMM Başkanlığı tarafından kendisine çalışma odası   verilmeyince,  mesaisinin  önemli bölümünü  bahçede yapmaya başladı.  Çalışmasının olmazsa olmazları,  bilgisayarı danışmanını yanından ayırmayan Pavey,  T24’e,  espri ile geçiştirdiği ağır koşulları için, “ Odam yok. Ama, TBMM’nin en büyük arazisini ben kapattım” dedi. 


TAVUS KUŞU, KAPLUMBAĞA   

TBMM çalışanlarının kendisini rahat ettirmek için seferber olduğunu anlatan Pavey,  BM’nin bahçesinden örnek verdi ve “ Madem bahçede mesai yapıyorum dedim.  Benim çalıştığım BM’nin bahçesinde ‘tavus kuşları’ ve ‘kaplumbağa’ gibi hayvanlar vardı.  Meclis bahçıvanından ‘tavus kuşları’ ve ‘kaplumbağa’  gibi hayvanlarımızı rica ettim”.  CHP, grup toplantı salonunu  Pavey için ayırdı.    Hava aşırı  sıcak olduğu takdirde  Pavey,  bu salondan da yararlanıyor.


BAHÇEDE ‘BARKOVİZYON’ ÇALIŞMASI YAPTI 

Pavey,  BM bünyesinde kullanılan ‘barkovizyon’ sisteminin TBMM Genel Kurulu’nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattı.  CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile ayrıntılarıyla  ele alınan çalışma, aşılabildiği takdirde  ‘and içme’ krizinin ardından TBMM Başkanlığı’na öneri olarak sunulacak. 


VEKİLLER KONUŞMALARINI OKUYACAK  

Barkovizyon, yazılı metinlerin ekrana görsel olarak yansıması.  TBMM Başkanlığı, CHP’nin önerisini kabul ettiği takdirde, teknik anlamda bazı yenilikler yapmak durumunda kalacak.  Genel kurul salonuna ya bir ekran ya da beyaz perde konulacak.  Toplantıların basına açık bölümlerinde kullanılacak. Stenograflar tarafından kürsüden yaptıkları konuşmaları kayıt atına alınan milletvekilleri      ne söylediklerini  okuma fırsatı yakalayacak.  


NASIL BİR CÜMLE KURMUŞ 

Pavey’e göre, uygulama işitme engelliler için çok önemli. Ayrıca, milletvekilleri de bu sayede ne konuştuklarını  görsel olarak izleyecek.  Kurduğu cümleden,  cümlenin nasıl bittiğini gördüğü için  sonraki konuşmalarında  daha  dikkatli olabilecek.  Pavey,  Bu uygulamanın TBMM’de kavgaları  azaltacağını  düşünüyor. 


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