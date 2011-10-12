Pavey: Taciz etmeyin, bacağımla mutluyum

T24

‘Tacize dönüştü'



CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, pantolon düzenlemesinin geri çekilmesiyli ilgili açıklamalarda bulundu.Şafak Pavey, konuyla ilgili tartışmanın gündemde oldukça, protez bacağının, etek ve pantolonun konuşulacağını kaydetti.Bundan önceki mesleğinde bölgesel sözcülükler yaptığını, sürekli kriz masalarında dünya basınının da yerel basının da önüne çıktığını belirten Pavey, hiç bir zaman protez bacağı, etek ve pantolon konusunda bu kadar çok konuşması gerektiğini düşünmediğini söyledi.Pavey, ''İnanın bacağım ve ben bir kez daha şaşallamış durumdayız. Mümkünse protez bacağımla beni baş başa bırakmanızdır çünkü biz gerçekten çok mutluyuz'' dedi.Teklifin Genel Kurul’dan komisyona çekildiğini anımsatan Pavey, ''Bir kanun yapıcısı olarak, kanunu delme imtiyazı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz, 'Anayasa Komisyonundaki görüşmelerin sonucu ne olacak' diye. Ben bu konuya dahil değilim, talebi ben sunmadım. Sadece adım var bu meselede'' diye konuştu.Gündeminde işsiz öğretmenler, engelli hakları, cezaevindeki gençler, kadın cinayetlerinin artmasına kadar birçok konu olduğunu ifade eden Pavey, çok yakında bunlarla ilgili de konuşmak istediğini söyledi.Pavey, BDP'nin önergesiyle ilgili bir soru üzerine, ''Benim teklifle ve önergeyle de ilgim yok. Protez bacağım benim bir gerçeğim ve bununla yaşayacak olan benim. Önergelerle ilgim olmadı. Bunun komisyonda değerlendirilmesini soncunu hep beraber göreceğiz'' dedi.Pantolon sorunu olduğunu hiç söylemediğini, böyle bir talepte bulunmadığını yineleyen Pavey, ''Başörtüsü konusu iktidarın sahiplendiği bir konudur. Çok da çok güçlü bir iktidar konusudur. Benim oyuma ya da desteğime ihtiyaçları olacağını düşünmüyorum. Bir şey sunmak ve geçirmek kendi ellerinde. Ben sahipsiz bırakılmış bir çok konu var, onlarla ilgileneyim'' diye konuştu.Pavey, ''Sizin bu durumunuz kullanıldığını düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Kullanıldığını düşünmüyorum. Ben talepte bulunsaydım bunu üzerine konuşurduk. İnsan hakları açısından baktığınızda, protez bacağımın bu kadar çok dile getirilmesinin artık bir taciz olduğunu düşünüyorum. O açıdan bakarsak çok temelde bir yanlışlık olduğunu tekrar ettim. Ben hakikaten kendimle, bacağımla mutluyum. Baş başa bir hayat sürüyorum ve süreceğiz. Bütün ömrüm kendisiyle geçecek. Biz mutluyuz'' dedi.