PAÜ'lü öğrenciler kadına şiddeti turuncu renkle anlattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Honaz Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Kadına Şiddette Mücadele kapsamında \'Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Son Bulsun Dünya\'yı Turuncuya Boyuyoruz\' kampanyasına, okulu turuncu renkle süsleyerek destek verdi.

Paü Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler programı öğrencileri tarafından yüksek okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenler turuncu kıyafetler ve aksesuarlarla katıldı. Okul bahçesini ve okul içerisindeki çeşitli alanları turuncu balonlar ve çiçeklerle süsleyen öğrenciler, okul bahçesindeki bankları ve çöp kovalarını turuncuya boyadı. Etkinlik çerçevesinde şiddeti kınayan pankartlar açan öğrenciler, beyaz tişörtlerinin üzerine turuncu renkli el baskısı yaparak kampanyaya destek verdi. Honaz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Burak Çamurdan, şiddetin bir güç göstergesi değil, psikolojik, ruhsal, sosyal ve kültürel bir sorun olduğunu ifade etti.



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