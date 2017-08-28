PAÜ'lü Esma Aydemir Tayvan'da gümüş aldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Esma Aydemir, Tayvan\'ın başkenti Taipei\'de devam eden 29. Dünya Üniversite Yaz Oyunları\'nda (Universiade) yarı maratonda ikinci oldu.

PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Aydemir, 21 kilometre 97.5 metrelik yarışta 1 saat 14 dakika 28 saniyelik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı. Karşılaşmaya katılan diğer sporculardan Sevilay Eytemiş 1.18.25 ile 7\'nci, Sebahat Akpınar 1.22.20 ile 13’üncü, Fatma Demir 1.23.41 ile 14’üncü, Büşra Nur Koku da 1.24.01 ile 16’ncı sırayı aldı. Kadınlar takım sıralamasında ilk 3 atletin derece toplamına göre yapılan klasmanda Türkiye, Japonya\'nın ardından ikinciliği elde etti. Bu arada Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü\'nden Okutman Bülent Şenkibar da oyunlarda, atletizm milli takımı antrenörü olarak görev yaptı.

FOTOĞRAFLI



