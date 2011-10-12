-Paulo Coelho'nun hayatı kitap oldu İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Biyografileriyle ünlü yazar Fernando Morais, ''Simyacı'' adlı romanıyla dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve kitapları 47 dile çevrilen Paulo Coelho'nun hayatını kaleme aldığı kitap okurla buluştu. Can Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, yazar Fernando Morais, ''Paulo Coelho–Bir Savaşçının Yaşamı'' adını verdiği kitabında Paulo Coelho'nun var olma serüvenini gözler önüne serdi. Yazar Morais, Samim Sakacı'nın çevirisiyle yayımlanan kitabı yazabilmek için 3 yıl boyunca Paulo Coelho'yu takip etti, özel ilişkilerini derinlemesine inceledi, vasiyetini okudu, ilaçlarını öğrendi ve 40 yıldır tuttuğu günceleri inceleme şansını yakaladı. Toplam 517 sayfadan oluşan kitap, Can Yayınlarından 33,50 liraya satışa sunuldu.