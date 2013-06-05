Paulo Coelho'dan Gezi Parkı yorumu: Kendimizden utanalım

Kitapları Türkiye'de de milyonlar satan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Gezi Parkı protestolarında kullanılan biber gazlarının Brezilya malı olmasına tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda Coelho, "Kendimizden utanalım: Türkiye'de protestoculara karşı kullanılan biber gazı Brezilya malı" dedi.



Coelho mesajına ayrıca üzerinde Türkçe yazılar ile "Made in Brazil" notu ve bir Brezilya bayrağı simgesi olan gaz tüpü fotoğrafı da ekledi.



"Simyacı" romanıyla sadece Türkiye'yi değil dünyayı da sallayan Coelho'nun "Piedra Irmağı'nıın Kıyısında Oturdum Ağladım", "On Bir Dakika", "Elif" gibi romanları da Türkçeye çevrilmiş ve çoksatar kitaplar listelerini altüst etmişti.