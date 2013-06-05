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Kültür-Sanat

Paulo Coelho'dan Gezi Parkı yorumu: Kendimizden utanalım

Paulo Coelho, Twitter'dan hesabından yaptığı Gezi Parkı açıklamasında kullanılan biber gazlarının Brezilya malı olmasını eleştirdi ve 'Kendimizden utanalım' dedi

05 Haziran 2013 12:38

Kitapları Türkiye'de de milyonlar satan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Gezi Parkı protestolarında kullanılan biber gazlarının Brezilya malı olmasına tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda Coelho, "Kendimizden utanalım: Türkiye'de protestoculara karşı kullanılan biber gazı Brezilya malı" dedi.
 
Coelho mesajına ayrıca üzerinde Türkçe yazılar ile "Made in Brazil" notu ve bir Brezilya bayrağı simgesi olan gaz tüpü fotoğrafı da ekledi.
 
"Simyacı" romanıyla sadece Türkiye'yi değil dünyayı da sallayan Coelho'nun "Piedra Irmağı'nıın Kıyısında Oturdum Ağladım", "On Bir Dakika", "Elif" gibi romanları da Türkçeye çevrilmiş ve çoksatar kitaplar listelerini altüst etmişti.

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