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Yaşam

Paul Walker'ın son filminden ilk fragman yayınlandı

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybden aktör Paul Walker'ın 'Fast & Furious 7' öncesi tamamladığı son filminden ilk fragman yayınlandı

14 Şubat 2014 16:04

Geçtiğimiz Kasım ayında beklenmedik bir kaza ile hayatını kaybeden ve 'Hızlı ve Öfkeli' (The Fast and the Furious) serisi ile ünlenen Paul Walker'ın oynadığı son filmin fragmanı çıktı. 'Brick Mansions' adlı film aksiyonu bol, macera ve gerilim türünde olacak. Filmin başrollerinde Paul Walker, Robert Maillet, David Belle ve Carlo Rota bulunuyor.

 

'Brick Mansions' filminin konusu da bir hayli ilginç. Suçlular ile baş edemeyen Detroit güvenlik birimleri, kentte suçluların yoğun olarak toplandığı Mansions çevresine devasa bir duvar örmeye kalkışır. Her şey yolunda görünse de bölgenin lideri olan uyuşturucu baronu işin içine adımını atar ve büyük bir kaosun patlamasına yol açar.

 

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