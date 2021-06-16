Paul Pogba, kendisini ısıran Antonio Rüdiger'i affetti

Fransa'nın 1-0 kazandığı Almanya maçında Antonio Rüdiger ile Paul Pogba arasında yaşananlar kameralara takıldı. Pogba kendisini ısıran Rüdiger'i affetti ve "Kırmızı kart görmemesine sevindim" dedi.

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Fransa dev maçta kozlarını paylaştı.

Fransa, Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanırken mücadelede Paul Pogba ile Antonio Rüdiger arasında yaşanan 'ısırık' tartışması dikkat çekti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında yakın temastaki iki oyuncudan Alman stoper Rüdiger, Paul Pogba'yı omzundan ısırdı. Pogba bu hareketin ardından hakeme itiraz etti ancak Rüdiger'e herhangi bir kart çıkmadı.

Maçın ardından konuşan Paul Pogba, Antonio Rüdiger ile arkadaş olduklarını vurgularken Alman futbolcunun kendisini ısırdığını söyledi.

"Ağlamıyorum"

Rüdiger ile arkadaş olduklarını hatırlatan Pogba, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Biz arkadaşız. Beni biraz ısırdı ama bu büyütülecek bir şey değil. Sanırım televizyondan da gördünüz. Ancak her şey bitti, geçmişte kaldı" dedi.

"Isırığı hissettim ve hakeme söyledim. Sahada kararları o veriyor. Kart göstermedi ve bence böylesi daha iyi. Bu yüzden oyundan atılmasını istemezdim. Bu tür kararlar için ağlamıyorum"

Luis Suarez'in ısırık vakaları

Isırık vakaları Uruguaylı yıldız Luis Suarez ile futbol dünyasının gündemine oturmuştu.

Suarez, Ajax yıllarında PSV oyuncusu Otman Bakkal'ı boynundan ısırmış ve 7 maç ceza almıştı.

Yıldız futbolcu Liverpool forması giyerken Chelsea'li Branislav Ivanovic'i ısırdıktan sonra 10 maçla cezalandırılırken vukuatı uluslararası arenada da sürdü. 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan yıldız Giorgio Chiellini'yi ısıran Suarez 4 ay futboldan men edilmişti.