Paul Pogba 4 asist yaptı; Manchester United, Leeds United karşısında farklı kazandı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonun ilk maçında gol şov yaptı! Leeds United'ı 5-1 ile geçen Kırmızı Şeytanlar'da Bruno Fernandes golleriyle, Paul Pogba da asistleriyle maça damga vurdu.

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 5-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleye çok etkili başlayan Manchester United, 30. dakikaya kadar birçok fırsatı harcadı. 30. dakikada Bruno Fernandes, Pogba’nın asistinde topu filelere gönderip durumu 1-0’a getirdi.

İkinci yarının hemen başında Leeds United, Luke Ayling ile 1-1’lik dengeyi buldu. Bu golden sonra Manchester United fırtınası esti.

52’de Greendwood yine Pogba’nın asistinde topu filelere gönderdi: 2-1. Bu golden 2 dakika sonra Fernandes-Pogba işbirliği bir kez daha gol getirdi: 3-1.

60. dakikada Portekizli yıldız, stoper Lindelöf’ün uzun pasında savunmanın arkasına sartıp sert şutla kaleci Meslier’i 3. kez mağlup etmeyi başarıp skoru 4-1 yaptı.

Fernandes gol atarken, Pogba da asistlerine devam etti. 68. dakikada sol kanattan bindiren Pogba, yerden çıkardığı pasta topu Fred’e gönderdi. Brezilyalı orta sahada çok da etkili olmayan şutuna rağmen topu filelere gönderip maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.

Manchester United’ın sezona fırtına gibi başladığı maçta Bruno Fernandes 3 gol atarken, Paul Pogba da 4 asist yaptı.

ManU gelecek hafta Pazar günü Southampton ile deplasmanda karşılaşacak. Leeds ise Cumartesi günü sahasında Everton’ı ağırlayacak.