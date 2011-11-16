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Dünya

Paul McCartney'in mektubu 55 bin 400 dolara satıldı LONDRA (A.A)

16 Kasım 2011 11:22

-Paul McCartney'in mektubu 55 bin 400 dolara satıldı LONDRA (A.A) - 16.11.2011 - Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın eski üyesi Paul McCartney'in gruba yeni bir davulcu önerdiği mektubu 55 bin 400 dolara satıldı. Christie's müzayede evinin sattığı 12 Ağustos 1960 tarihli el yazısı mektupta McCartney, gazeteye ilan veren bir davulcunun gruba kabul edilmesi için dinlenmesini öneriyor. Kimliği bilinmeyen davulcunun, Liverpool Echo gazetesinde mektuptan dört gün önce, sadece "Boşta genç davulcu" yazılı bir ilan verdiği belirtiliyor. The Beatles'ın davulcusu Pete Best, mektup yazıldıktan iki yıl sonra gruptan atılmış, yerine Ringo Starr alınmıştı.

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