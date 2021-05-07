T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Paul McCartney onuruna pul basıldı

McCartney, müzik dünyasında onuruna pul basılan üç isimden biri

07 Mayıs 2021 08:14

The Beatles’ın kariyerine yalnız devam eden ‘Sir’ unvanlı üyesi Paul McCartney’nin onuruna pul basıldı.

Kraliyet Postası tarafından hazırlanan 12 pul ay sonunda satışa sunulacak. Pulların sekizinin üzerinde albüm kapağı, diğerlerinde de 78 yaşındaki McCartney’nin stüdyoda kayıt sırasında çekilmiş fotoğrafı var.

Diken'de yer alan habere göre Kraliyet Postası, ülkenin en sevilen sanatçılarından birinin pulunu basmaktan mutluluk duyduğunu, McCartney’nin fotoğraf seçimine katkı sunduğunu açıkladı.

McCartney, müzik dünyasında onuruna pul basılan üç isimden biri. 2017’de David Bowie, 2019’da da Elton John için pul basılmıştı

The BeatlesPaul McCartneyDavid BowieElton John
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24