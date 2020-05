Paul McCartney'nin el yazısıyla yazdığı 'Hey Jude' şarkı sözleri 910 bin dolara alıcı buldu

T24 Dış haberler

The Beatles grubundan Paul McCartney'nin el yazısıyla yazdığı "Hey Jude" şarkı sözleri açık arttırmada biçilen fiyatın on katına satıldı.

Julien’s Auctions'ın gerçekleştirdiği açık arttırmada efsane parçanın şarkı sözlerinin yazıldığı kağıt 910 bin dolara alıcı buldu.

Julien’s Auctions'ın müzik uzmanı Jason Watkins, "Bu herkesin bildiği ironik bir şarkı. Kağıtta bulunan notlar stüdyo kayıtlarında rehber olarak kullanıldı" dedi.

Grubun 1964 yılında ilk Kuzey Amerika turnesinde kullandığı davul setinin The Beatles logolu 'kick'i de 200 bin dolara satıldı.

New York'taki grubun dağılmasının 50. yıl dönümü gerekçesiyle Julien’s Auctions tarafından yapılan açık arttırmada The Beatles'la ilgili 250 farklı ürün satıldı. Açık arttırmada grubun birlikteliğinin farklı dönemlerinden her türlü ürün yeni sahiplerini buldu.

Grubun ünlü olmadan önce Britanya'nın Liverpool kentinde kullandığı sahneden ufak bir tahta parçası 25 bin 600 dolara alıcı buldu.

Açık arttırmanın Times Meydanı'ndaki Hard Rock Cafe'de gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak Koronavirüs salgını sebebiyle etkinlik internet üzerinden gerçekleştirildi.