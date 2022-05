Paul McCartney'nin daha önce duyulmamış "Attention" kaydı açık artırmaya çıkıyor

Beatles yıldızı Paul McCartney’nin “Attention” şarkısına ait daha önce duyulmayan kaydı bu ay açık artırmaya çıkacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, McCartney’nin demo kaydı saksafoncu Howie Casey’e, daha sonra Ringo Starr’ın 1981 yılındaki “Stop and Smell the Roses” albümününe referans olması için verilmişti.

Casey, şarkının telifi dahil olmadan kaydı açık artırmada satışa çıkarıyor. Kaydın, 10 bin pound’a satılması bekleniyor.

Müzayedeci Paul Fairweather “McCartney’i bir şarkının kökleri üzerinde çalışırken dinlemek çok etkileyici ve söz yazarlığı yeteneğine ışık tutuyor” dedi.

Bu yıl 80’inci doğum gününü kutlayacak olan McCartney, Glastonburg Festivali’nde sahne olacak.