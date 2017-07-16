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Spor

Paul Le Guen'den Deniz Yılmaz'a af!

Bursaspor, geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulmuştu

16 Temmuz 2017 17:20

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Paul Le Guen, bir süre önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşme sonucu 29 yaşındaki futbolcuyu affetti.

Milliyet'te yer alan habere göre; bir süredir Özlüce Tesisleri'nde tek başına çalışan Deniz Yılmaz, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucu, yaşadığı sıkıntıları anlatan forvete Le Guen'den Avusturya kampı için vize çıktı. 

Yaşanan bu gelişmenin ardından golcü oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'ya gidecek yeşil-beyazlı kafileye dahil edildi. Le Guen ve Deniz Yılmaz'ın yarın başlayacak Avusturya kampında ilk antrenman öncesi birlikte basın toplantısı düzenleyecekleri öğrenildi.

29 yaşındaki Deniz Yılmaz, dönemin teknik direktörü Adnan Örnek tarafından geçen sezon ligin bitimine 4 hafta kala Del Valle ile birlikte alınan kötü sonuçlarda pay sahibi oldukları gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Bursaspor, geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulmuştu.

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